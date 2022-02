Serie D, successo esterno per la Nocerina sul Nardò

Squadra in casa

Squadra in casa Nardò

NARDO'-NOCERINA 0-2

NARDO': Petrarca, Alfarano (1′ st Valzano), De Giorgi, Trinchera, Dorini (1′ st Caracciolo), Mengoli, De Feo (28′ st Puntoriere), Mancarella (37′ st Gallo), Mariano, Cristaldi (24′ st Cavaliere), Caputo. All. Manca.

NOCERINA: Venditti, Scrugli, Donida, Garofalo, Chietti (36′ pt Cuomo), Vecchioni, Donnarumma (44′ st Menichino), Mancino (16′ st Palmieri), Saporito, Dammacco (24′ st Talamo), De Martino (10′ st Esposito). All. Cavallaro.

ARBITRO: Stefano Ranieri di Como.

RETI: 4′ pt Dammacco, 27′ st Palmieri.

Quarto successo consecutivo per la Nocerina, che allo stadio Comunale Ugento è passata con il risultato di 0-2 sul Nardò. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno rischiato di trovare il vantaggio nelle prime battute del match ma il palo ha negato la gioia. La reazione della Nocerina non è tardata ad arrivare, ed al 4' ha trovato la rete con Dammacco sbloccando subito il risultato. La gara, a questo punto, si è fatta elettrizzante, con il Nardò che è andato a caccia del pareggio, mentre la Nocerina ha provato a raddoppiare in più circostanze. Nella ripresa, dopo diverse occasioni, gli opsiti hanno centrato la seconda rete con Palmieri che ha dato più sicurezza alla Nocerina. I salerniatni hanno amministrato bene il vantaggio fino al triplice fischio conquistando i 3 punti.