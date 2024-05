Cavese di scena al "Provinciale" di Trapani, ma non ci saranno i tifosi biancoblù

Terza giornata della Poule Scudetto in programma, per la Cavese sarà una trasferta senza tifosi. Dopo la vittoria di misura contro l’Altamura al “Lamberti”, la squadra di Raffaele Di Napoli scenderà sul terreno di gioco del “Provinciale” di Trapani. Non ci saranno i supporters aquilotti in occasione della partita in programma domenica 19 maggio, valida per l’ultimo appuntamento del triangolare.

Il Prefetto della Provincia di Trapani ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno. Intanto Torrisi, tecnico granata, ha presentato brevemente il match: “Incontreremo una Cavese fortissima, per tradizione, blasone e numeri. Sappiamo che sarà un’altra gara difficile, complicata. Il nostro obiettivo deve essere sempre lo stesso, provare a vincere attraverso la prestazione”.

La formazione di Di Napoli, attualmente seconda in classifica con 3 punti e alle spalle proprio del Trapani (0-3 sul campo dell’Altamura), sarà chiamata ad una prova importante fuori casa: agli aquilotti servirà un pareggio per accedere alle semifinali della competizione.