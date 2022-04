Serie D, tris della Cavese con il Trapani

CAVESE-TRAPANI 3-0

CAVESE: Anatrella, Potenza, De Caro (46′ Altobello), Viscomi, Maffei, Palma (55′ Zielski), Maiorano, Corigliano, Kone (85′ Allegretti), Foggia (64′ Aliperta), Bacio Terracino (55′ Banegas). All. Troise.

TRAPANI: Recchia, Barbara (46′ Galfano), Maltese, Pagliarulo, Bruno, Santarpia (46′ Amorello), Buffa, Lupo (64′ Musso), Vitale, De Felice, Bonfiglio. All. Morgia.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

RETI: 20′ e 31′ Foggia, 49′ Palma.

E' ripartita la Cavese, che dopo la sconfitta con il Portici ed il pareggio con la capolista Gelbison, ha ritrovato la vittoria tra le mura amiche del Simonetta Lamberti contro il Trapani. L'inizio di gara è stato un pò opaco per i padroni di casa, che dopo il primo quarto d'ora sono venuti fuori ed hanno trovato il vantaggio al 20' con Foggia. La Cavese ha continuato a spingere, ed al 31' ha raddoppiato ancora con Foggia, che ha siglato la sua doppietta personale. Nella ripresa, dopo soli quattro giri di lancette, Palma ha calato il tris per i salernitani. Il Trapani ha avuto la chance per rimettere in piedi la gara al 74', quando, però, De Felice dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Anatrella. La Cavese ha, così, conquistato tre punti importanti.