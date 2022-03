Serie D, vittoria in extremis per la Gelbison sul Portici

PORTICI-GELBISON 0-1

PORTICI: Schaeper, Cirillo, Russo, Silvestre, Riccio, Maranzino, Scala, Carotenuto, Marino (39′ st Stallone), Manfrellotti, Romano (29′ st Filogamo). All. Sarnataro.

GELBISON: D’Agostino, Pipolo (19′ st Conti), Gonzales, Uliano, Barbetta, Khoris (30' st Ortolini), Chinnici, Marchetti, Fois( 16′ st Onda), Oggiano (16′ st Faella), Sparacello (11′ st Gagliardi). All. Esposito.

ARBITRO: Fabrizio Raimondini di Palermo.

RETI: 92’ Gagliardi.

Continua la marcia della Gelbison, che allo stadio San Ciro di Portici ha centrato una vittoria in extremis che le permette di mantenere ben saldo il primato del Girone I. La prima frazione di gioco è stata molto equilibrata, le due compagini sono state molto attente a non concedere occasioni pericolose, e ne ha risentito la spettacolo. Uno scialbo primo tempo è rimasto bloccato, dunque, sullo 0-0. Nella ripresa, i cilentani sono rientrati in campo più determinati, ed al 47' è stata annullata una rete di Khoris per fuorigioco. Gli opsiti non hanno risentito del colpo, ed hanno continuato a spingere alla ricerca del vantaggio. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso il pareggio, al 92' Gagliardi ha trovato il gol che ha regalato la vittoria alla Gelbison.