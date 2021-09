Settebello Scafatese con un super Malafronte

SCAFATESE-VIRTUS CILENTO 7-1 (p.t. 5-1)

SCAFATESE: Cappuccio, Itri, Carotenuto (32' Di Palma), Giacinti, Maraucci, Manzi, Simonetti (53' Palumbo), Iannini (53' Lopetrone), Malafronte, Cammarota (64' Manzo), De Sio (69' Mejri). All: De Felice.

VIRTUS CILENTO: Castiello, Tambasco, Santoro, D'Angiolillo (78' Maffoncelli), Lembo, Viscovo, Pifferi, Russo (89' Mucciolo), Brogna (76' Ciocciano), Manganeri, Di Martino (60' Ferrazzano 04). All: Castiello.

RETI: 6' Itri, 15' Malafronte, 16' Malafronte, 24' Iannini, 39' Simonetti, 44' Brogna, 67' Malafronte, 81' Malafronte.

ARBITRO: Nicola Esposito di Napoli.

AMMONITI: De Sio (S), Viscovo (V).

È una Scafatese inarrestabile quella che ha rifilato altri sette gol alla malcapitata Virtus Cilento. E dunque dopo la cinquina dell’esordio, i gialloblù stravincono anche nella seconda giornata del girone C del campionato di Eccellenza. Insomma mister De Felice ha di che sorridere. Sul prato in sintetico del Giovanni Vitiello i padroni di casa passano subito in vantaggio. Conclusione di Itri dai 30 metri, il portiere Castiello non riesce a bloccare la sfera ed è 1-0 canarino. Il raddoppio arriva con il bomber Alessandro Malafronte che insacca al 15'. Tempo una manciata di secondi e arriva anche la doppietta personale dell’attaccante canarino. 3-0 e partita già in discesa. Ma la Scafatese non abbassa i ritmi. Al 24’ sugli sviluppi di un calcio d'angolo Iannini corregge in rete la traiettoria. Nella prima frazione arriva anche la rete del pokerissimo con Simonetti che colpisce ancora di testa. Prima del riposo arriva anche l'unico gol ospite con Brogna. Nella ripresa è ancora Malafronte il grande mattatore. Al 67' finalizza su assist di Lopetrone e all'81' concretizza su imbeccata di Palumbo, firmando il poker personale che lo porta in testa alla classifica marcatori. Primato che può festeggiare anche la Scafatese.