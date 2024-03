Da Siano a Miami, il centrocampista salernitano segna all'esordio e la squadra vince

Dal calcio italiano all’avventura americana e al debutto ha trovato subito il gol. Esordio da sogno per Manuel Botta con la maglia del Miami FC, formazione impegnata nella seconda divisione statunitense. Il centrocampista, originario di Siano, ha contributo alla prima vittoria stagionale della sua nuova squadra, protagonista di un 2-0 rifilato al Colorado Springs. Il campionato di Championship ha preso il via proprio nell’ultimo weekend e il classe ’02 - subentrato nella ripresa, al 58’ - ha trasformato un calcio di rigore all’85’.

Il ventunenne salernitano, che in stagione aveva già collezionato due presenze in Italia con la casacca dell’Audace Cerignola in Serie C, si è presentato dunque con una rete ai nuovi tifosi. Dopo la doppia esperienza in Puglia con gli ofantini (40 gettoni complessivi) e con il Brindisi, Botta ha accettato la proposta del club americano a gennaio e ora sta lavorando agli ordini di un’altra conoscenza italiana, Antonio Nocerino, attuale guida tecnica del Miami FC.