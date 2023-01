Sorride solo la Paganese, 'x' Cavese e Nocerina che spreco

Vince nella trasferta in Sardegna la Paganese di mister Giampà. D’Agostino inventa e De Felice segna la rete che permette agli azzurrostellati di battere l'Arzachena. Sconfitta in rimonta per la Nocerina, che si vede recuperare dal Francavilla dopo essere passata in vantaggio nelle prime battute del match con le reti di Basanisi (1') e Garofalo (3′). Di Melillo, Di Lonza e Rajkovic all'80' i gol avversari, tutti nella ripresa. Parità tra Cavese e Afragolese. Avversari in vantaggio al 12' con Picascia, ma i metalliani riprendono subito la gara con Munoz sugli sviluppi di un corner: 1-1 al 27'.