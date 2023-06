Panchina granata in bilico: Sousa corteggiato dal Napoli, riparte il toto allenatore della Salernitana

Il Napoli ha inserito anche Paulo Sousa, allenatore che la Salernitana ha riconfermato via pec fino al 2025, tra i papabili alla panchina dei campioni d'Italia, lasciata vuota da Spalletti. De Laurentiis, il patron degli azzurri, ha flirtato con Garcia, con Tuchel, ha sondato Luis Enrique e adesso punta diritto a "Paulo da Viseu", l'allenatore del cambiamento, dell'innovazione ma anche della stabilità emozionale, come ha detto tante volte.

Lo scenario

ADL e Sousa hanno parlato: suona una musichetta ammaliante nelle orecchie, quella della Champions che il Napoli disputerà. Sousa riflette ed è tentato, il Napoli osa e la Salernitana aspetta. Ha in mano una clausola: dopo aver esercitato l'opzione unilaterale di rinnovo (1 milione e 195mila euro d'ingaggio per due anni), deve tener conto di una clausola. Sousa non deve rispondere sì alla pec: c'è il silenzio-assenso fino al 20 giugno. Può, però, dire "no grazie, non accetto" e forzare il contratto entro quella data. A quel punto scatta la clausola rescissoria: Sousa deve portare un milione di euro alla Salernitana per liberarsi. Il Napoli, in sostanza, dovrebbe farsene carico. I rapporti tra i due patron, però, sono buoni e Iervolino come corrispettivo della clausola potrebbe ricevere anche due giocatori in contropartita tecnica: Zanoli, Zerbin e Gaetano sul taccuino, più probabile i primi due.

Il casting

A questo punto, sebbene sotto traccia ed a fari spenti, il direttore sportivo dei granata, Morgan De Sanctis, deve necessariamente cominciare a battere altre piste per faresi trovare pronto ad ogni evenienza. E' inevitabile, c'è una liturgia calcistica da rispettare, uno scadenzario: il primo luglio una squadra di Serie A è già pienamente operativa, il 7 luglio ci sono test medici in città, il 10 comincia il ritiro a Rivisondoli. Nel ventaglio di alternative, ci sono cognomi altisonanti - da Gattuso a Pirlo -, Montella che si libera in Turchia, Farioli che era stato già sondato e che ha anche conosciuto il centro sportivo Mary Rosy giorni fa insieme a De Rossi, nell'ambito degli incontri di formazione svolti per la Uefa Pro. Iachini conosce l'ambiente granata e conosce Franck Ribéry che diventerà allenatore e che in ogni caso ha un contratto con la Salernitana fino a giugno 2024. Nel casting anche Donadoni.