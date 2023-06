"Ricominciamo": Paulo Sousa incontra Iervolino all'inizio della prossima settimana

Sarà un nuovo inizio, sarà più Sousa che Paulo agli occhi del patron. Dopo l'attesa e la riconferma garantita dal rispetto della clausola, l'allenatore della Salernitana sarà in riunione con il presidente dei granata, Danilo Iervolino, all'inizio della prossima settimana. La stima professionale - conta quella, è sufficiente quella in un rapporto di lavoro - è rimasta immutata: Iervolino ritroverà un allenatore convinto della propria scelta ma ambizioso e desideroso di ripartire dalla base che ha lasciato e forgiato.

Le riconferme

Si aspetta di allenare Dia, Coulibaly, Kastanos, Candreva, Gyomber, Pirola, Ochoa. Dia è in bilico, c'entra la clausola di 25 milioni di euro che un club può pareggiare o migliorare entro il 20 luglio portando via il calciatore senegalese. La Salernitana non può opporsi: lo ha accettato l'estate scorsa, quando ha sottoscritto il contratto. L'accordo formalizzato tra le parti prevedeva la clausola di risoluzione, nel caso in cui Dia avesse segnato almeno 15 gol (ne ha realizzati 16) e se la Salernitana lo avesse riscattato a titolo definitivo (lo ha fatto il 27 giugno, versando la prima rata di 4 milioni di euro al Villarreal).

Il colloquio

Sarà presente anche il direttore sportivo De Sancits. Allenatore e dirigente sono ciascuno garanzia per l'altro, hanno costruito una squadra che ha rosicchiato punti a tutti e che adesso dovrà essere tirata su allo stesso modo competitiva per centrare di nuovo l'obiettivo stagionale che è la salvezza. Sousa ha dato il proprio assenso al programma delle amichevoli, ha indicato i profili giusti per il calciomercato, ha chiesto un'alternativa a Bradaric sulla fascia sinistra, il regista, alcuni attaccanti esterni e ovviamente attende di capire chi sarà l'uomo gol della nuova Salernitana.