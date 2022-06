Spettacolo incredibile sugli spalti del Longhi Bovetto di Reggio Calabria

Atmosfera rovente allo stadio Longhi Bovetto di Reggio Calabria per la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali tra San Marzano e Reggiomed, ma è stato solo un fattore climatico. La dirigenza reggina ha infatti riservato un’accoglienza impeccabile sotto tutti i punti di vista al club blaugrana. La disponibilità, la cortesia e la professionalità evidenziate da tutte le componenti del club, dal presidente a tutta la schiera di collaboratori, meritano senza dubbio categorie superiori. Così come lo meritano i tifosi della Reggiomed per il costante sostegno ai loro ragazzi ma anche per il fairplay e la sportività che hanno dimostrato in occasione della partita. Hanno condiviso la tribuna con i sostenitori arrivati da San Marzano, separati solo da un simbolico nastro ma di fatto sistemati fianco a fianco sulle gradinate. Senza che accadesse alcunché di sconveniente.