Spareggi nazionali Eccellenza, Agropoli-Isernia

Domenica iniziano gli spareggi nazionali per la promozione in serie D per l'Agropoli. La formazione di mister Turco sarà impegnata in casa nel match d'andata contro l'Isernia, domenica 28 maggio alle ore 16.30 allo stadio Guariglia; mentre il ritorno si disputerà il 4 giugno. L'Agropoli, arrivato secondo nel girone B di Eccellenza alle spalle del San Marzano che ha festeggiato la promozione con diverse giornate d'anticipo, vuole salire in serie D. Questi tutti i match del primo turno degli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza.

Gara A: Godigese-Club Milano

Gara B: Mapello-Cuneo 1905

Gara C: Borgomanero-Lavagnese

Gara D: Bassano-Tamai

Gara E: Caravaggio-Lavis

Gara F: Boreale-Budoni

Gara G: Progresso-Giulianova

Gara H: Cuoiopelli-Agazzanese

Gara I: Zenith Prato-Ellera

Gara L: Fossombrone-Certosa

Gara M: Ennea-Promosport

Gara N: Agropoli-Isernia

Gara O: Manfredonia-Matera

Gara P: Siracusa-Ercolanese

Se l'Agropoli riuscirà a superare nel doppio confronto l'Isernia, approderà al secondo turno che mette in palio sette promozioni per la serie D, con gare che si disputeranno l'11 giugno e il 18 giugno secondo il seguente schema.

Vincente B-Vincente C

Vincente E-Vincente A

Vincente D-Vincente G

Vincente H-Vincente L

Vincente I-Vincente F

Vincente M-Vincente P

Vincente N-Vincente O