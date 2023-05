Spareggio amaro: Cavese, sfuma la promozione

BRINDISI-CAVESE 3-1

MARCATORI: 32’ D’Anna (B), 75' Opoola (B), 90' Foggia (C), 98' Felleca (B).

Sul campo neutro di Matera, lo spareggio valido per la promozione diretta in serie C sorride al Brindisi e non alla Cavese. I pugliesi hanno chiuso in vantaggio 1-0 all'intervallo grazie alla rete di D'Anna. Il raddoppio a metà della ripresa con Opoola. E' di Foggia la rete che accorcia lo svantaggio allo scoccare del 90', tenendo accese le ultimissime flebili speranze per una Cavese che si sbilancia alla ricerca del pareggio. E invece è il Brindisi a trovare il terzo gol con Felleca, che stabilisce il risultato finale sul 3-1.