Spettacolo nel big match d'Eccellenza

San Marzano-Scafatese 3-3

SAN MARZANO: Palladino, Chiariello (64' Prisco), Velotti, Di Girolamo, Armeno, Lettieri (60' Nuvoli), Casillo (45' Montoro), Marzano, Esposito (30' Castagna), Marotta (60' Fodè), Elefante. A disposizione: Ragone, Fernando, Dentice, Tranchino, Nuvoli, Montoro, Fodè, Castagna, Prisco All: Fabiano Franco.

SCAFATESE: Botta, Esposito (11' Iovinella), Iommazzo (63' Di Pasquale), Manzo, Costantino (75' tagliamonte), Senatore (71' Frulio), Masullo, Cavaliere (89' Napolitano), Trezza, Evacuo, Alvino. A disposizione: Colantuono, Scarpati, Di Pasquale, Tagliamonte, Marsiglia, Frulio, Salvatore, Iovinella. All: Liquidato Stefano.

RETI: 1' Marzano, 21' Evacuo, 37' Alvino, 46'pt Marzano, 49' Evacuo, 76' Elefante.

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola.

Termina 3-3 la bellissima sfida dello Squitieri tra San Marzano e Scafatese, con i canarini che con le unghie e con i denti riescono a strappare ancora una volta un punto alla capolista e restano aggrappati alla seconda piazza in classifica, in coabitazione con l'Agropoli. Franco Fabiano punta sul 4-3-3 con la coppia difensiva composta da Di Girolamo e dall'ex Velotti, Chiariello e Armeno sugli esterni, centrocampo con Marzano, Casillo e capitan Lettieri a sostegno del tridente Marotta-Elefante-Esposito. Liquidato passa al 4-3-1-2 con Iommazzo, Esposito, Trezza e Masullo davanti a Botta, a centrocampo Cavaliere play, Costantino e Manzo, Senatore tra le linee a sostegno della consueta coppia Evacuo-Alvino. L'inizio, però, scompiglia subito le carte in tavola dei giallobleu con il tocco di Marzano che permette ai padroni di casa di passare subito avanti. Nonostante il colpo a freddo però i canarini hanno il coraggio di non scomporsi, anzi iniziano man mano a recuperare metri e a farsi vedere con costanza a ridosso dell'area avversaria: al minuto 8 il colpo di testa di Costantino viene parato da Palladino, mentre Cavaliere comincia a riscaldare le polveri del suo sinistro in due occasioni al 12' e al 17'. Ma per aprire il varco della porta di Palladino bisogna aggrapparsi ancora una volta sulle spalle del T-Rex Evacuo che al 21' detta il passaggio a Cavaliere, riesce a girarsi con naturale maestria e di sinistro insacca la rete dell'1-1. La zampata del capocannoniere regala ancora più consapevolezza dei propri mezzi e al minuto 37 Alvino sigla la rete del sorpasso con il solito sinistro magico che lascia di stucco l'ex Palladino e manda in visibilio il gremito settore ospiti dello Squitieri, provando un fragoroso boato inedito per la categoria. La capolista non ci sta a cedere il passo e nel recupero della prima frazione è ancora Marzano, nuovamente inseritosi all'interno dell'area a beffare la Scafatese e a mandare le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-2. E se il primo tempo del match può essere definito giustamente scoppiettante il secondo si apre con i fuochi d'artificio, con Cavaliere che, analogamente alla giocata della scorsa domenica, riesce a calibrare ancora una volta un cross con i contagiri per Evacuo che ringrazia e insacca la ventesima rete in campionato; Fabiano trasforma il suo San Marzano affidandosi alla trazione offensiva inserendo Nuvoli, Prisco e soprattutto Fodè: il 2001 dimostra subito di essere in una delle sue giornate di grazia e comincia a creare scompiglio sulla sinistra mentre la Scafatese comincia ad arretrare e a subire un calo di energie. Al 76' Elefante trova di testa il gol del pareggio e nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa provano a cercare il gol e a segnare la matematica vittoria del campionato, ma né Prisco né Castagna trovano la giusta freddezza per colpire.