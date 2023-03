Ci sarà esodo granata a La Spezia nel giorno del compleanno del patron: info e prezzi dei biglietti

La carica dei duemila a La Spezia. Dopo il turno di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A riprenderà il 2 aprile, nel giorno della Domenica delle Palme. La Salernitana, scortata dai propri tifosi, vuole fare il regalo di compleanno al presidente Iervolino, che festeggerà 45 anni. Si giocherà allo stadio Picco di La Spezia e la partita ha il valore di un ulteriore "set point" per la Salernitana, in chiave salvezza.

Il prezzo dei biglietti

Il settore ospiti dello stadio Picco, che l'anno scorso esplose di gioia per il primo ed unico gol di Simy in maglia granata. è capiente 1700 posti. Dovrà riunirsi il Gruppo operativo per la sicurezza ma al momento non sono previste limitazioni alla trasferta dei supporter della Salernitana. Il costo del biglietto è 25 euro, la prevendità comincerà martedì 28 marzo e il circuito di distribuzione è VivaTicket.