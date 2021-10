Spezia-Salernitana, la partita che la Bersagliera non deve steccare: le formazioni

La partita da vincere - male che vada, da non perdere - comincia tra bende, cerotti e Covid. Fuori Ribéry e Bonazolli, Lassana Coulibaly, Capezzi, Bogdan, poi Ruggeri, recuperati in extremis Gondo e Obi, la Salernitana deve rinunciare anche a Veseli, che ieri sera, dopo il tampone molecolare effettuato a domicilio, è risultato positivo al virus. Castori non fa drammi: schiera la migliore formazione possibile, scortato insieme ai suoi ragazzi da circa 1500 tifosi, e non rinuncia al modulo con il trequartista.

SPEZIA – SALERNITANA

STADIO PICCO (ORE 15)

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou; Kovalenko, Sher, Maggiore, Gyasi; Verde, Nzola, Strelec. A disp. Zoet, Zovko, Manaj, Podgoreanu, Antiste, Salcedo, Deloriè, Bertola.

All. Thiago Motta

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Kastanos; Simy, Djuric. A disp. Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Aya, Gondo, Zortea, Kechrida, Delli Carri, Vergani. All. Castori

Arbitro: Massa di Imperia