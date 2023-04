Verona ko, Salernitana a caccia del jolly: a La Spezia può blindare la salvezza

Squadra in casa

Primo comandamento granata: non perdere a La Spezia, nello stadio trappola e fortino, con poco campo per destinazione e sul quale è caduta già l'Inter. Secondo obiettivo granata, il più bello e suggestivo: battere lo Spezia per blindare la salvezza e regalare la "torta di compleanno" al presidente Danilo Iervolino, che oggi compie 45 anni.

I dubbi

Restano aperti due ballottaggi: Dia e Piatek si contendono il posto da centravanti. Il senegalese ha segnato 10 gol però è tornato parecchio stanco dal viaggio in Senegal, alle dipendenze della propria Nazionale che ha fatto esultare con altri due gol. Piatek non segna da cinque mesi ma potrebbe anche partire titolare e poi creare staffetta o tandem con Boulaye, a seconda delle necessità della partita. Il secondo ballottaggio in casa Salernitana è a centrocampo: Maggiore, che a La Spezia è di casa e che dello Spezia è stato prima tifoso e raccattapalle e poi capitano, potrebbe scalzare uno tra Bohinen e Coulibaly. La Salernitana allo stadio Picco sarà scortata da circa tremila spettatori.

Le probabili formazioni



SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Zurkowski; Verde, Shomurodov, Gyasi. A disp: Zoet, Zovko, Wisniewski, Beck, Salva Ferrer, Cipot, Sala, Esposito, Holm, Bastoni, Maldini, Agudelo, Krollis, Kovalenko. All: Semplici.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia (Piatek). A disp: Sepe, Fiorillo, Lovato, Fazio, Troost-Ekong, Bronn, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Piatek (Dia), Valencia. All: Sousa.