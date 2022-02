Aumenta la capienza dello stadio Arechi: c'è l'ok della Commissione di vigilanza

Via libera alla nuova capienza dello stadio Arechi. "La commissione provinciale di vigilanza ha preso atto delle opere realizzate dal Comune di Salerno - ha commentato il primo cittadino Vincenzo Napoli - e ha dato parere favorevole all'allargamento della capienza, che poi, per quanto riguarda i biglietti in vendita, dovrà comunque essere calibrata al 75% dei posti a sedere, come da disposizione governativa nel periodo Covid.

I fatti

"I posti passano a 29.740 ed è stato possibile grazie ai tornelli che sono stati aggiunti e alle opere di sicurezza", prosegue il sindaco. Erano stati, infatti, riverniciati i corrimano delle ringhiere delle scale nei settori, poi erano stati rinumerati i gradoni e soprattutto consegnate le planimetrie d'esodo. "Tutto pronto già dalla prossima partita contro il Bologna - ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Nuova capienza per questa città e questa tifoseria, che meritano tutto questo". I biglietti vendibili sono 22.305.