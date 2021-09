Capienza degli stadi al 75%: allo stadio Arechi ci sarà la carica dei 20mila

La partita da cerchiare in rosso, sull'agenda dei tifosi, dovrebbe essere Salernitana-Empoli, in programma il 23 ottobre. Per quella data e per quello scontro diretto, pesante in chiave salvezza, sui gradoni dell'impianto di via Allende potrebbero esserci 19875 spettatori