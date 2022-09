Stadio Arechi e centro sportivo: il sindaco scrive alla Salernitana

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha inviato una lettera alla dirigenza della Salernitana per fare il punto sul centro sportivo e sulla concessione per l'utilizzo dello stadio Arechi. Una lettera che fa seguito alle ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato granata Maurizio Milan. "Penso che siamo arrivati alle battute finali di un processo di dialogo con l'amministrazione" ha affermato l'Ad.

Facendo seguito agli intercorsi colloqui ed alle Vs. precedenti comunicazioni, da ultimo rappresentate con nota del 7.9 u.s., si rinnova la totale disponibilità del Comune di Salerno a sostenere tutte le attività che la U.S. Salernitana 1919 vorrà realizzare.

In tempi brevissimi, considerata la complessità delle richieste pervenute dalla Società e delle indispensabili verifiche amministrative su luoghi e situazioni di fatto e di diritto, gli uffici comunali preposti, svolgendo le proprie attività di indagine ed approfondimenti, hanno provveduto tempestivamente a fornire un ventaglio di soluzioni tecniche idonee alla realizzazione del Centro Sportivo granata nel territorio del Comune di Salerno che fossero rispondenti alle esigenze rappresentate che riguardavano un impegno di aree di superficie di circa 100 mila metri quadri.

Allo stato, considerati i Vs. approfondimenti, formalizzati con la ripetuta nota del 7.9. u.s. con la quale la Società ha rappresentato il mutarsi delle esigenze precedentemente partecipate ed, in particolare, il raddoppio dell’estensione superficiale dell’area richiesta, il gruppo di lavoro, all’uopo costituito in data 31.5.2022, giusta apposito decreto sindacale, ha riformulato la precedente proposta, individuando le seguenti ulteriori aree:

- area in Località Ogliara-Sordina (Zona svincolo autostradale S. Mango Piemonte);

- area in Località Fuorni Nord.

Alla luce di quanto riscontrato, restiamo in attesa delle valutazioni e decisioni della Società, pronti ad ogni utile approfondimento.

Relativamente, poi, alla disponibilità dello Stadio Arechi, è utile precisare che, come noto, allo stato, la U.S. Salernitana 1919 utilizza lo Stadio - in virtù di una autorizzazione provvisoria - alle condizioni della precedente Convenzione, avente durata originaria di anni 6 ed, allo stato, prorogata fino al mese di giugno 2023. In merito, la scrivente Amministrazione, confermando la piena disponibilità al pronto esame di ogni Vs. diversa articolazione della Convenzione con nuove prospettazioni, già in qualche modo anticipate dalla Società, resta in attesa di ricevere Vs. proposte in merito, volte a predisporre una nuova Convenzione pluriennale che contempli tendenze ed esigenze della Società.