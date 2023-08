Curva Nord: la Lega dice "no" alle partite Granata senza tifosi ospiti, rigettata la proposta del Comune

Bocciata la richiesta di deroga che era stata inoltrata dal sindaco di Salerno alla Lega di serie A. Il primo cittadino aveva chiesto a Lega e Figc di far disputare le partite in casa della Salernitana, nel prossimo campionato di serie A, senza la tifoseria ospite, al fine di accogliere nella Curva Nord solo i sostenitori granata, fino all'ultimazione dei lavori di restyling allo stadio Arechi. Secondo la Lega di Serie A, tuttavia, a presentare la richiesta sarebbe dovuta essere la Salernitana e non il Comune. L'idea è stata respinta anche perchè il restyling non partirà prima di giugno 2024, per cui concedere la deroga in assenza di attuali lavori, risulta impraticabile.

Come annunciato, intanto, in Prefettura, domani mattina, si confronteranno Comune, Salernitana ed autorità di pubblica sicurezza, al fine di trovare una soluzione per la riapertura del settore.