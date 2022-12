Sopralluogo nello stadio cantiere, parla il sindaco di Salerno: "Saremo pronti per il Milan"

Lo stadio Arechi si rifà il look per la ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio alle ore 12.30 contro il Milan. Stamattina, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha effettuato un sopralluogo in via Allende, insieme al delegato comunale ai rapporti con la Salernitana, Felice Marotta. Era presente anche l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

Lo scenario

Allo stadio sono in corso le operazioni per completare il varco aggiuntivo della Curva Sud, lato est. L'intervento è funzionale a garantire ulteriore prefiltraggio. Saranno snellite le file all'ingresso, grazie anche alla presenza di un maggior numero di steward. In corso la ristruttirazione dei servizi igienici e la ripresa delle strutture in ferro.

Le dichiarazioni

“Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici comunali - ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Il cronoprogramma ci pare al momento rispettato, le opere stanno andando avanti razionalmente. In occasione della prima partita del 2023, il 4 gennaio contro il Milan, saremo pronti. Il nuovo varco in curva Sud sarà aiuterà a ridurre la lunga attesa per l’ingresso allo stadio.Per quanto riguarda la curva Nord, abbiamo fatto ipotesi di progetto e abbiamo sottoposto tutto al vaglio delle autorità. Andiamo avanti in maniera spedita per garatire risultati in tempi brevi. Siamo al lavoro anche per la nuova convenzione".