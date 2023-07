Stadio e curva Nord: la Salernitana pensa ad Eboli e incontra il Prefetto

La Salernitana incontrerà il Prefetto giovedì e poi i tifosi. Lo farà con l'ad Milan, a propria volta affiancato da Cardinaletti in rappresentanza della Lega Serie A. Il tavolo tecnico servirà a sollevare questioni e temi urgenti: la curva Nord ancora rebus, maggiori servizi a partire dalla metropolitana, poi i parcheggi.

Ipotesi Eboli

Poi bisognerà trovare una soluzione per le gare casalinghe, nel caso in cui la Salernitana fosse costretta ad "emigrare" per favorire lo svolgimento più veloce dei lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi. "Benevento, Bari, stadio Vestuti", ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La Salernitana, invece, penserebbe anche e soprattutto allo stadio Dirceu di Eboli. L'impianto sportivo ha 15mila posti a sedere, 8mila dei quali omologati. Lo stadio deve essere ristrutturato ed emissari del club granata faranno un sopralluogo nei prossimi giorni. È dotato di ampi parcheggi ma ha anche molto spazio a disposizione che potrebbe essere sfruttato per installare tribune.