"Se non sei all'altezza, vattene alla svelta": la rabbia degli ultras granata, striscione allo stadio

"Dietro questo silenzio c’è una maschera che ha stancato… Se non sei all’altezza, vattene alla svelta!". Lo striscione esposto in serata allo stadio Arechi, firmato dai gruppi della curva Sud Siberiano, suona la sveglia e chiede conto del bene supremo per i supporter: il destino della casacca granata. A febbraio, c'era un piano B ma nessuno per scaramanzia avrebbe voluto pronunciare la seconda lettera dell'alfabeto. Ad aprile, il mese successivo fu indicato come periodo delle comunicazioni. Mancano, adesso, pochi giorni al compleanno della Salernitana e pochissimi anche al raduno in città per le visite mediche, al ritiro di Rivisondoli (7 luglio), alle prime gare ufficiali in coppa Italia e campionato (10 e 17 agosto). Dopo aver atteso, osservato, gli ultras hanno deciso di accelerare a modo loro.

Lo scenario

Lo striscione si rivolge a chi ha in mano il destino della Salernitana. E' esposto davanti allo stadio che è stato terra di conquista. In attesa di conoscere l'esito delle call che l'amministratore delegato Milan, per conto del presidente Danilo Iervolino, ha portato avanti con Brera Holdings, in attesa che il club granata sciolga le riserve sulla possibilità di passare la mano al fondo americano, l'orologio biologico del campionato e della programmazione sportiva che incombono ha spinto gli ultras a comporre il proprio aut-aut. Nel frattempo attende (in silenzio, per necessità) anche Gianluca Petrachi. Se Iervolino cederà le quote azionarie, è lui il direttore sportivo designato a fare gli straordinari per allestire a tempo di record la squadra dopo la scelta dell'allenatore.