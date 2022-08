Salernitana, gli ultras "tirano le orecchie" al Comune: striscioni in città

Gli ultras curva Sud Siberiano bussano forte all'uscio del Comune di Salerno. Lo fanno metaforicamente e a modo loro, attraverso una serie di striscioni.

I messaggi

I supporter hanno srotolato metri di carta nei punti nevralgici della città. Elogiano l'operato della società granata dopo la campagna acquisti, apprezzano le qualità della squadra che è stata costruita e chiamano a rapporto il Comune, affinché si adoperi. Il riferimento è ai piccoli, grandi interventi che sono ancora necessari per potenziare lo stadio: non solo e non tanto i tornelli (li realizzerà la Salernitana e poi scorporerà dall'incasso lordo che gira in percentuale del 6,5% a Palazzo di Città come canone), ma al doppio ingresso ospiti locali per favorire l'apertura della curva Nord superiore, il piano mobilità, la presenza cronica e fastidiosa dei parcheggiatori abusivi. Gli striscioni recitano:"Finalmente una squadra e una società. Adesso attendiamo Palazzo di Città".