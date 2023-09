Caso Dia, striscione ultras allo stadio Arechi: "Scendi in campo e fai il tuo dovere"

"Il calcio moderno non ha più miti o bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere". Uno striscione eloquente, indirizzato al bomber della Salernitana, è stato srotolato dagli ultras curva Sud Siberiano allo stadio Aarechi.

Il caso

L'attaccante non è ancora ritornato in città e la Salernitana attende da giorni sue notizie. "Motivi personali", rispondono gl agenti. Il presidente Iervolino ha fatto visita alla squadra che stava svolgendo allenamento al centro sportivo Mary Rosy e ha raccomandato compattezza. Poi ha fatto il punto a pranzo con l'ad Milan, il ds De Sanctis e Paulo Sousa. Si è discusso di budget, si è discusso di Dia. La Salernitana è pronta a multarlo ancora (gli ha sottratto il 15% dalla prossima busta paga) se non dovesse presentarsi ad horas in città. I tifosi sono delusi e il coro "This Girl", la colonna sonora dell'esultanza con la quale sono stati fin qui festeggiati i 17 gol messi a segno da Dia in maglia granata, hanno lasciato il posto ad un duro striscione. E' tutto nella testa e nei piedi di Dia: se ritornerà ad essere protagonista del progetto salvezza della Salernitana, potrà riconquistare il popolo granata.