Temeraria: Prisco in panchina. Alla Sarnese si cambia

In casa Sarnese c'è da evidenziare il cambio di rotta, visto che non è stato rinnovato mister Alfonso Trapani dopo la scadenza naturale dell'accordo in quest'ultima stagione. La società è comunque al lavoro per tentare di migliorare il secondo posto dello scorso campionato con l'obiettivo di ritornare in Eccellenza. In tal senso, buona riuscita gli stage organizzati allo stadio Squitieri il mese scorso. Sul prato si sono messi in mostra un centinaio di ragazzi nati fra il 2003 e il 2008, in vista della composizione delle formazioni under 19 e under 17 per la stagione 2022/2023. Grande la soddisfazione della presidenza granata nelle figure di Adiletta e Annunziata

Ufficializzazione alla Temeraria, invece, con Lorenzo Prisco che è il nuovo allenatore, che arriva con entusiasmo e ambizioni importanti. Prima di iniziare il suo percorso da allenatore, Prisco ha ricoperto il ruolo di portiere in campionati professionistici, tra serie B e serie C. L?ex estremo difensore classe ?87 è cresciuto tra Sora e Salernitana, per poi vestire le casacche di Juve Stabia, Pescara, Brindisi, Pergocrema, Pergolettese, Grottaglie, Arzanese, Rocchese ed Alfaterna. Da tecnico, Prisco si è sin qui distinto alla guida di Rocchese e Castel San Giorgio. Ma mentre è stato annunciato il tecnico, Vincenzo Peluso ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della società. Dopo dodici anni di presidenza, Peluso ha abbandonato per motivi strettamente personali e lavorativi.