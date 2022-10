"Compro il biglietto e non vado allo stadio": gli ultras granata boicottano la trasferta di Roma

"Biglietto comprato, ma adesso lo straccio" oppure "Biglietto comprato ma resterà intatto". Sui social fioccano i posti di molti supporter granata che hanno deciso di mettere in atto una singolare iniziativa. Fa riflettere, discutere, in parte fa proseliti e in parte divide. Ecco che cosa è accaduto.

Lo scenario

I tagliandi a disposizione per il settore ospiti dello stadio Olimpico per Lazio-Salernitana erano 500 e ne sono stati acquistati fin qui circa 200. Molti supporter, però, hanno deciso di acquistarli per sottrarli al mercato degli acquisti last minute: vogliono evitare che altri tifosi senza sigla entrino nel settore ospiti, che a loro avviso deve restare sguarnito per protesta. Perciò acquistano per evitare che terzi possano comprare ed entrare. Acquistano per disertare e impedire ad altri l'ingresso. Il malcontento degli ultras è diventato incontenibile dopo la classificazione di Lazio-Salernitana come partita a rischio e la decisione di rendere "mini" il settore ospiti, destinandolo solo a 500 persone anziché alle 5000 preventivate. "Non possiamo estrarre i biglietti a sorte - hanno replicato gli ultras della curva Sud Siberiano - Noi diserteremo e invitiamo tutti i tifosi della Salernitana a non raggiungere Roma". In alcune ricevitorie sono comparsi cartelli: "Qui non si vendono più i biglietti per Lazio-Salernitana". Nel frattempo il club granata ha deciso di aprire al pubblico l'allenamento di venerdì 28 ottobre, che si terrà allo stadio Arechi alle ore 11.