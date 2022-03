"No alla guerra": il club Mai Sola Salernitana scende in campo per l'Ucraina

Batte forte il cuore solidale dei tifosi del club "Mai Sola Salernitana", a Fratte. Dopo l'esposizione dei cartelli "Stop war", portati allo stadio Arechi e al Meazza di Milano per manifestare contro la barbarie della guerra Russia-Ucraina, i supporter del cavalluccio marino hanno deciso di aiutare la popolazione ucraina attraverso concreti gesti di aiuto umanitario.

L'iniziativa

I soci ed i simpatizzanti del club di Fratte hanno dato vita, rispondendo all’appello della Caritas Salerno, ad una sottoscrizione per l’acquisto e l’invio al popolo ucraino, così duramente colpito, di materiale sanitario e medicinali. Il club Mai Sola Salernitana, che in questi anni ha fatto della politica solidale un importantissimo baluardo delle sue attività organizzando e partecipando a tante iniziative, non poteva restare insensibile alla terribile situazione bellica e allo scenario di sofferenza e distruzione che si è delineato.

La somma raccolta ha permesso di acquistare 14 colli di prodotti vari. Il presidente del club, Antonio Carmando, e il socio Gianluca Francese hanno consegnato quanto raccolto al centro della Caritas di Salerno. "E' stato un momento di forte emozione e grande soddisfazione - racconmtano -. Siamo fieri di aver contribuito ad aiutare donne, uomini e, soprattutto, bambini che stanno vivendo l’incubo assurdo e inaccettabile di un conflitto che contrasta violentemente con i valori di umanità e fratellanza alla base della convivenza tra popoli e persone. Il club è grato a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta. Un grazie particolare va alla parafarmacia Fatima di Pastena, che ci ha supportato e ha contribuito all’iniziativa. Grazie, infine, al presidente Carmando e a tutto il gruppo dirigente del club che come sempre, nel rispetto pieno dello spirito che lo anima, hanno proposto e favorito l’iniziativa".