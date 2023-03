"Tutti allo stadio": c'è adunata ultras a La Spezia ma è già sold out il settore granata

Tifo, passione, supporto per la gara che mette in palio uno spicchio di salvezza. Giovedì pomeriggio, allo stadio Picco, lo Spezia aprirà le porte ai propri supporter. In duemila sosterranno la squadra di Semplici nell'allenamento di metà settimana e faranno le prove generali per la partita contro la Salernitana, in programma il 2 aprile. La risposta dei salernitani non s'è fatta attendere: polverizzati i biglietti del settore ospiti.

Il report

Ce n'erano a disposizione 1497 e sono stati esauriti pochi minuti dopo l'inizio della prevendita dei biglietti in ricevitoria. L'apertura dei rubinetti degli acquisti (in contemporanea alla vendita libera per Salernitana-Inter, proteste dei cassieri dei punti vendita) ha subito richiamato la folla delle grandi occasioni. Per la trasferta di La Spezia c'è vendita libera negli altri settori e quindi il cartello "tutto esaurito" esposto per il settore ospiti dello stadio Picco non ha scoraggiato i tifosi della Salernitana, che hanno preso d'assalto i posti dei Distinti, in totale 3023.