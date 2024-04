Bloccata la trasferta granata a Frosinone, monito del Questore: "Potremmo frenare bergamaschi e veronesi"

La questura di Frosinone ha sospeso al momento la vendita dei biglietti per i tifosi granata. La partita Frosinone-Salernitana, in programma la sera del 26 aprile, potrebbe anche svolgersi senza pubblico ospite. Saranno decisive le prossime ore: la dotazione di 1030 biglietti è stata bloccata e l'ultima parola spetta al Viminile, dopo le relazioni della questura di Salerno. C'entrano ovviamente gli incidenti scoppiati domenica 21 aprile in zona stadio, prima di Salernitana-Fiorentina, e che hanno portato all'arresto di 4 ultras granata. Nel frattempo, per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere vietata anche la trasferta degli atalantini e dei veronesi a Salerno. Lo ha detto il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, a margine della conferenza che si è svoltà questa mattina in procura.

Ipotesi al vaglio



"In vista di Salernitana-Atalanta (fissata dalla Lega lunedì 6 maggio alle ore 18, nda) e di Salernitana-Verona, sono pronto a chiedere eventualmente il divieto di trasferta, se ci saranno i presupposti. Vogliamo garantire l’incolumità di tutti e il regolare svolgimento delle partite. Se evidenzieremo criticità, sono pronto a chiedere il divieto. Al momento è arrivata una risposta di rigore, dopo le violenze inaudite accadute domenica. Sono duecento le posizioni al vaglio, oltre agli arresti effettuati. Ci sarà un’escalation di Daspo che saranno dati a tutti quelli che erano lì presenti in quel momento. Riguardo i tifosi del Petrolul Ploiesti che erano presenti a Salerno, li abbiamo seguiti e segnalati a Napoli. Saranno svolti accertamenti per capire il loro grado di responsabilità”.