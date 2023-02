Tonfo Salernitana, la voce dei tifosi: "La squadra è senza gioco, a Verona sarà battaglia"

La sconfitta casalinga - tre gol e due pali - subita ad opera della Juventus lascia più di qualche dubbio ai supporter della Salernitana. I granata hanno fatto due passi indietro rispetto alla vittoria di Lecce, sono apparsi di nuovo fragili in difesa e senza spunti offensivi. Adesso l'Hellas è a -7 ed in Veneto, il 13 febbraio, sarà primo bivio salvezza.

La voce dei tifosi

Mario De Rogatis: "Questa squadra fa un passo avanti e due indietro, è la fotocopia di una stagione davvero deludente. Gli errori commessi sono davvero gravi, imbarazzanti. Nella lotta salvezza siamo gli unici a non proporre trame di gioco accettabili e gli unici a subire sconfitte umilianti dalle squadre più blasonate. Lunedì prossimo non possiamo sbagliare, tatticamente saremo avvantaggiati dal fatto di non dover fare la partita, di attendere e di poter sfruttare le ripartenze, come avvenuto a Lecce. Purtroppo lo scossone auspicato non è avvenuto e anche quest'anno dobbiamo sperare nei demeriti altrui". Mimmo Rinaldi: "È tornato il film monstre vietato ai minori. Il nostro campionato sarà così: una volta la vinci un'altra chissà... restiamo nell'incertezza. La squadra non ha carattere per affrontare questa serie A: è palese. Le colpe sono un po' di tutti e sono visibili. Ci siamo fatti tre gol contro una squadra vergognosa, abbiamo seguito le orme dello Spezia che si è fatta tre gol contro il Napoli. Ma il Napoli almeno incute timore, è un carro armato che asfalta tutto quello che gli passa davanti; questa Juve, a parte il blasone, non ha niente altro. Lunedì ci sarà il Verona: se fai bottino, sei quasi salvo. Riuscirà questa squadra a vincere? Mah, lo scopriremo solo vivendo". Antonio Positano: "Partita senza senso. Parti sconfitto e quindi devi giocarla in modo diverso. Il ritmo dei giocatori della Salernitana è stato lento e mai abbiamo messo in difficoltà la Juventus. Ora testa alla prossima trasferta". Paolo Toscano: "Sconfitta meritata anche se frutto di errori individuali che hanno penalizzato pesantemente la squadra. Fino al rigore siamo stati bene in partita ed abbiamo giocato alla pari con la Juve. Almeno, rispetto al passato, la squadra ha dimostrato di avere carattere e voglia. Testa al Verona dove occorre assolutamente vincere". Il commento di Ciro Troise: "Mettiamola così: squadra con la testa già a Verona. Lunedì non sono consentiti errori. Nessuno deve sbagliare. Nessuno".