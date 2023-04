Le formazioni di Torino-Salernitana: Sousa lascia a casa Fiorillo e promette sorprese

Squadra in casa

Squadra in casa Torino

L'aria di Champions ha agevolato le pericolanti che hanno affrontato gli squadroni. Il Napoli ha fatto turnover (come il Milan, anzi il Diavolo di più, cambiando dieci undicesimi) e ha pareggiato contro il Verona, il Monza ha ipotecato la salvezza vincendo in casa dell'Inter. Lo Spezia aveva perso nell'anticipo casalingo contro la Lazio. Ora tocca alla Salernitana bussare forte alla porta del campionato, presentandosi da Bersagliera sul campo del Torino. Occorrerà una partita intensa, fatta di duelli fisici: Sousa lo ha già anticipato in conferenza di presentazione.

La tattica

Fiorillo, uno dei portieri di riserva, è debiltato dall'influenza e resta a casa (convocato Sorrentino). In attacco dovrebbe esserci spazio per una sola punta, Kastanos e Candreva a sostegno. Sulla fascia destra, ecco Sambia. Oltre 2000 tifosi al seguito. Fischio d'inizio alle ore 15. Arbitrerà Aureliano di Bologna.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Lazaro; Radonjic, Miranchuk; Sanabria. In panchina: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Bayeye, Adopo, Vojvoda, Gineitis, Ilic, Vlasic, Seck, Pellegri, Karamoh. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. In panchina: Fiorillo, Sepe, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Bohinen, Iervolino, Piatek, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.