La Salernitana conquista un punto di serenità, la voce dei tifosi: "La salvezza si avvicina"

Un punto a Torino non lascia spazio a rimpianti: la Salernitana ha giocato un tempo da protagonista e poi è stata schiacciata nella propria metà campo dai padroni di casa. A fine partita, è arrivata anche la tirata di orecchie dell'allenatore Paulo Sousa: "E' come se la squadra non credesse fino in fondo nelle proprie possibilità".

La voce dei tifosi

A Torino c'erano oltre 2500 supporter del cavalluccio marino. Hanno creduto nella vittoria e nel raddoppio di Candreva in coabitazione con Piatek. Poi hanno incartato il pareggio e si preparano adesso a gremire lo stadio Arechi per tifare granata in occasione di Salernitana-Sassuolo. Il commento di Antonio Positano: "Un altro punto che avvicina il nostro traguardo. Peccato, però, è un risultato che mi lascia un po' di amaro in bocca. Siamo partiti alla grande e dopo il gol ci siamo fermati. Dobbiamo imparare a chiudere le partite, questa è la serie A". Mimmo Rinaldi: "Ennesimo punto, ennesimo pareggio, ennesimo risultato utile di fila: la classifica si muove lenta ma si muove. Detto questo, è stata una partita tosta, di sofferenza ma la Bersagliera pur giocando non riesce a concretizzare. Piatek non segna - è vero - ma fa un lavoro sporco, che non è nelle corde di nessuno degli altri attaccanti. Dia è ancora debilitato dal Ramadan. Abbiamo una difficoltà realizzativa e dobbiamo sbloccarci. Kastanos e Bradaric hanno fatto una partita grandiosa. Ora arriva il Sassuolo, cerchiamo di fare tre punti: sarebbe una boccata di ossigeno quasi definitiva".Mario De Rogatis: "Pareggio tutto sommato giusto. La gara andava chiusa nel primo tempo, purtroppo Piatek - autore dell'assist a Vilhena - non ha sfruttato la ghiotta occasione che gli è capitata tra i piedi. Il cammino verso la salvezza è ancora lungo, ma con una gara in meno". Paolo Toscano: "Bisogna ammettere che il risultato è giusto anche se resta l'amarezza per non aver giocato bene nel secondo tempo. In ogni caso con questo punto ci avviciniamo ancora di più alla salvezza".