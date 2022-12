Mercato, asse granata: la Salernitana dice no al Torino per un centrocampista

Emil Bohinen era entrato nell'orbita del Torino. Il club di Urbano Cairo ne aveva apprezzato l'eleganza e le doti tecniche. Perciò aveva avanzato alla Salernitana formale richiesta per l'acquisizione del suo cartellino. La domanda e l'offerta non si sono mai sovrapposte.

Lo scenario

La Salernitana chiede non meno di 10 milioni di euro per la sua pepita di centrocampo. Il Torino, invece, propone un paio di milioni di euro. A queste condizioni, il discorso è stroncato sul nascere e non può diventare trattativa. Insomma il bis di quanto era accaduto per Pasquale Mazzocchi. Il terzino è infortunato e rientrerà tra febbraio e marzo. Il Torino aveva comunque sondato la Salernitana per provare a definire l'operazione ma l'offerta dei piemontesi, 2.5 milioni di euro, è stata giudicata non congrua. A centrocampo De Sanctis prova a stringere i tempi per Demme in prestito e prova anche a soddisfare la richiesta di Davide Nicola che aspetta Djuricic per rimpolpare il reparto delle mezzali.