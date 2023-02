Totaro risponde a De Maio: Buccino-Salernum 1-1

BUCCINO-SALERNUM 1-1

Buccino Volcei: Volzone, Mammoliti, Mejri (dal 46' Sansone), Bellopede, Friedenlieb, Sambataro (dal 72' Gibba), Senatore (dal 78' Marrocco), Santonicola, Pelosi, Totaro (dall'82' Guti), Imperiale. A disp.: Raveendran, Carucci, Esposito, Iannone, De Martino. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Salernum Baronissi: Orlandi, Lonigro, Cifariello, Vignes (dal 69' Sorrentino), Terlino, Imparato, De Maio (dall'85' Brogna), Cammarota, Trimarco, De Simone (dal 63' Raviello), Macario. A disp.: Pellecchia, Landi, Saadaoui, Stornaiuolo, Limatola, De Luca. Allenatore: Jacopo Leone

Marcatori: 24' De Maio (S); 48' Totaro (B).

Arbitro: Rosanna D'Ambrosi di Nocera Inferiore

Non vanno oltre l'1-1 Buccino Volcei e Salernum Baronissi nello scontro-salvezza del "Paolino Via". Gara combattuta e giocata su alti ritmi, caratterizzata anche da un gioco molto maschio, ma nessuna delle due squadre, seppur con parecchi rimpianti, è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio. La grande occasione per sbloccare la partita ce l'hanno gli ospiti all'8', quando l'arbitro assegna loro rigore per un contatto dubbio in area che vede coinvolti i rossoneri Friedenlieb e Volzone e l'orange De Maio. Dal dischetto va Trimarco, ma Volzone intuisce il tiro e respinge la minaccia. La Buccino Volcei sembra riacquistare coraggio e terreno, tant'è vero che ha due occasioni con Totaro per sbloccare il punteggio, ma in entrambe Orlandi ci mette i guantoni. Al 24', però, arriva il vantaggio del Salernum: pallone riconquistato nella metà campo da Vignes che lancia subito in profondità De Maio, il quale salta secco Friedenlieb e batte Volzone con un diagonale preciso. Terminato il primo tempo sotto di un gol, la Buccino Volcei trova l'immediato gol del pari al 48', in avvio di ripresa: punizione dalla trequarti di Sambataro respinto in uscita da Orlandi e volée straordinaria dal limite dell'area di Totaro che bacia il palo e s'insacca in fondo alla rete. Il gol del pareggio manda in tilt la retroguardia orange, la quale al 50' rischia ancora di capitolare dopo un rinvio sbagliato da Orlandi e raccolto da Totaro, ma Pelosi non approfitta dell'assist del compagno centrando la traversa. Traversa che negherà ancora una volta il gol ai rossoneri al 59' sulla punizione dell'ex di giornata Santonicola. Il Salernum non resta a guardare e va due volte vicino al gol del nuovo vantaggio con un paio di inserimenti sulla destra di De Simone e Lonigro, ma in entrambe le occasioni il bersaglio viene solo sfiorato. Nel finale, Marrocco sfiora fortuitamente il gol del vantaggio rossonero su un altro rinvio errato di Orlandi, ma la palla non vuole saperne di entrare. Finisce così 1-1 tra mille rimpianti.