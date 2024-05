Luci all'Arechi, presentata "Operazione Nostalgia": l'8 giugno ci saranno Totti, Zanetti, Chimenti e Di Michele

L'8 giugno, per scriverla alla stregua di Walter Sabatini, sarà una data che ristorerà l'anima. Arriva a puntino come balsamo sulle ferite da retrocessione, sarà una serata da godersi pensando alla Salernitana che verrà e a quella che ha deliziato. Anni Novanta, gli anni dell'epopea: impossibile dimenticare Tonino Chimenti, Re David Di Michele, Re Artù Di Napoli. Gol, giocate, parate, striscioni. "Alla lupa, in bocca, Antonio", scrissero gli ultras al portierone della Salernitana, nel giorno in cui appresero, intuirono, fiutarono che si sarebbe trasferito in giallorosso. Il cuore, anzi core giallorosso è il pupone Totti. Ci sarà anche Francesco, numero 10 per sempre, tra i campionissimi del calcio italiano che affolleranno il parterre di "Operazione Nostalgia", evento in programma proprio l'8 giugno allo stadio Arechi. Oggi al Comune di Salerno se n'è avuto un assaggio: c'è pure "Pluto" Aldair tra gli ospiti e poi Zanetti, icona dell'Inter, e poi Chevanton. E ancora Trezeguet, Milito, Barzagli.

Lo scenario

A un anno dallo show di Ferrara, “Operazione Nostalgia” la meglio gioventù. Certo, resteranno sempre giovani, agli occhi dei nostalgici, degli appassionati. Il progetto di Andrea Bini sbarca a giugno allo stadio Arechi di Salerno e inaugurerà l'estate 2024, con il patrocinio del Comune e la collaborazione all'organizzazione di Gabetti Sport. In questa occasione, il format festeggerà i dieci anni di attività e lo farà, tra gli altri, pure con Gigi Di Biagio, Antonio Di Natale, Nicola Ventola, Luca Fusco, quest'ultimo allenatore oggi della Salernitana Under 17.

Le info

I cancelli dello stadio Arechi saranno aperti dalle ore 18 e il riscaldamento inizierà alle 19:15. Fischio di inizio alle ore 20. Sarà possibile godere anche di fan village che sarà allestito all'esterno dello stadio, dalle ore 10.30, con intrattenimento, giochi, musica e cibo. I tagliandi sono acquistabili sul sito TicketOne fino alle ore 19.00 del giorno dell'evento o fine all'esaurimento dei tagliandi. Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione nella Sala Giunta di palazzo di Città. Il Comune di Salerno ha patrocinato l'evento, organizzato da Operazione Nostalgia. In rappresentanza del Comune, Alessandro Ferrara, Assessore alle attività produttive, turismo, eventi.

I saluti

Anticipato dalle parole di dell’AD di Gabetti, Roberto Busso. Il saluto istituzionale del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Siamo molto orgogliosi di ospitare l'evento Operazione Nostalgia con i campioni del calcio italiano. Sono certo che vivremo tutti una serata indimenticabile grazie a questo progetto nato da un'idea di Andrea Bini e all'organizzazione di Gabetti Sport. Ormai Salerno è diventata una attrattiva per eventi culturali, musicali e sportivi. Solo per citare qualche esempio: i concerti di Vasco Rossi e Marco Mengoni che hanno registrato il pienone, la raffinata stagione lirica del Teatro Verdi che attira estimatori anche da fuori regione, le consuete rassegne Mostra della Minerva e la Fiera del Crocifisso Ritrovato, la Salerno Paper Week con la nostra città divenuta per una settimana capitale della carta con tante iniziative, convegni e laboratori. A livello turistico la nostra città piace sempre più. E lo testimonia, tra le altre cose, il fatto che tutte le grandi compagnie di navigazione, hanno scelto Salerno come destinazione top nei loro itinerari mediterranei e i viaggiatori ne apprezzano le attrazioni e l'organizzazione. Inoltre, riscontriamo un grande interesse nelle tante fiere dove siamo presenti per promuovere la destinazione Salerno nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. Un'ulteriore spinta alla promozione del nostro territorio sarà data dal decollo definitivo dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, che da luglio entrerà pienamente in funzione con le rotte recentemente annunciate da vettori importanti come Easyjet e Volotea. Il nuovo scalo aeroportuale, insieme all'Alta Velocità, al porto, alle Vie del Mare, al turismo crocieristico in costante crescita, fanno di Salerno una destinazione sempre più appetibile anche per grandi operatori internazionali". .