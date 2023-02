Tra Giffoni e San Giorgio finisce in pareggio

Giffoni Sei Casali-Castel San Giorgio 1-1

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Odierna, Cardillo, Liguori, Itri, Arzeo, Avallone, Guerrera (63’ Senatore), Giorgio, Merola (72’ Salvato), Arcaro (72’ Amendola). A disp: Bove, De Santis, Ferrara, Gerbasio, Adinolfi, Romano. Allenatore: Criscuolo.

Castel San Giorgio: Coppola, Raimondi, Elefante, De Palma, Liccardi, Romano (70’ Contaldo), Sannia, Delle Donne, Ferrentino (70’ Aquino), Catalano, Pescicolo (81’ Pepe). A disp: Diodati, Cimmino, Lavorante, Capuano, Cesarano, Galano. Allenatore: Contaldo.

Arbitro: Felice Russo di Torre Annunziata.

Marcatori: 8’ Pescicolo, 15’ Odierna.

Il Giffoni Sei Casali guadagna un punto importante che muove la classifica contro il Castel San Giorgio, in una gara non facile contro un avversario in forma. Regna l’equilibrio tra le due formazioni in una giornata caratterizzata dal forte vento gelido che ha creato non pochi problemi sulle palle alte. Mister Criscuolo conferma il 3-5-2 che ha battuto il Montemiletto con Merola e Giorgio in attacco. A passare in vantaggio è il Castel San Giorgio all’8’: Delle Donne ruba palla a Liguori, Mastrangelo in uscita mura l’attaccante ospite ma sulla ribattuta Pescicolo insacca e sblocca il risultato. Il pari è nell’area e in una mischia in area Odierna di testa anticipa gli avversari e la mette alle spalle di Coppola. Sale in cattedra la formazione di casa con due conclusioni di Arcaro, il suo diagonale al 25’ termina di poco fuori. Prima dell’intervallo Pescicolo si rende pericoloso con un tiro centrale, facile per Mastrangelo. La ripresa si apre con una buona chance per Giorgio al 47’, dall’altro lato Mastrangelo salva su Ferrentino. Al 55’ grossa occasione per il Sei Casali, Guerrera dalla distanza calcia in porta sfruttando il vento a favore, il portiere ospite smanaccia sulla traversa. Cinque minuti dopo Merola nell’area piccola di prima intenzione la manda di poco a lato. Il Castel San Giorgio allo scadere prova a colpire in contropiede con Delle Donne, Amendola da ultimo uomo commette fallo interrompendo la ripartenza. Per l’arbitro è rosso diretto. Finisce così la partita: il Giffoni mantiene il +7 dalla zona play-out.