La Nocerina supera il Trastevere, Cardella e Liurni mandano un segnale all'Ischia

La Nocerina si impone sul campo del Trastevere e conquista la vittoria esterna: la squadra di Marco Nappi risponde all’Ischia (trionfante sull’Ostiamare al “Mazzella”) e resta a meno uno dal secondo posto, con lo scontro diretto che si giocherà tra una settimana al “San Francesco”.

La cronaca si apre con una conclusione di Tortolano dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Fantoni si fa trovare pronto e blocca. Risponde Liurni con un tiro deviato dalla difesa e parato da Semprini. L’azione riparte e Alonzi viene servito da un compagno, a tu per tu con l’estremo difensore manca il tocco vincente. Al 7’ fiammata di Cardella con una botta che sfiora il palo e termina sul fondo. Dieci minuti più tardi è il legno a negare la gioia ai molossi, pericolosi con Guida. A metà frazione i rossoneri si affidano alle giocate di Cardella e di Liurni. Dopo una serie di tentativi e un’occasione sciupata da Citarella, la Nocerina passa in vantaggio al 42’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cardella stacca di testa e insacca alle spalle di Semprini. Il gol galvanizza i ragazzi di Nappi che raddoppiano allo scadere con un contropiede magistrale concretizzato da Liurni.

In avvio di ripresa Traditi calcia al volo da buona posizione e Fantoni para, passano pochissimi secondi e l’incornata di Tortolano finisce fuori. Soltanto al 56’ gli ospiti si rivedono in attacco con un’iniziativa alta di Liurni. Al 58’ il Trastevere va ad un passo dalla rete, Mazzei e Fantoni si immolano e mantengono la porta imbattuta. I molossi tentano di tenere a distanza gli avversari e Citarella cestina un’altra opportunità, gli amaranto fanno tremare la retroguardia campana con Alonzi: Fantoni è prodigioso al 74’. Sulla ribattuta Galofaro conclude, Mazzei si oppone. All’83’ punizione insidiosa di Di Domenicantonio, Fantoni resta immobile ma una deviazione fa terminare la sfera all’esterno del terreno di gioco. Poco altro nel finale di partita, dopo sette minuti di recupero va in archivio la sfida: 0-2 rossonero al “Trastevere Stadium”.

Il tabellino

Trastevere (4-2-3-1): Semprini; Ferramisco, Massimo (80’ Calderoni), Giordani, Giannetti (75’ Di Domenicantonio); Santovito, Galofaro; Tortolano, Baldari (75’ Rosati), Traditi; Alonzi. A disp.: Bacchi, Berardi,Monaco, Crovello, Carmellini, Forlini. All.: Stirpe

Nocerina (4-3-3): Fantoni; Mariano, Mazzei, Petti (85’ Lomasto), Dorato; Carotenuto, Vecchione, Citarella (64’ Rossi); Liurni (70’ Maimone), Cardella, Guida (80’ Gaetani). A disp.: Venturini, Esposito, Gadaleta. All.: Nappi

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Marcatori: 42’ Cardella (N), 45’ Liurni (N)

Ammoniti: Citarella (N), Petti (N), Santovito (T)