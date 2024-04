"Ho segnato in 126 stadi, ora voglio farlo all'Arechi", l'ex attaccante atteso a Salerno

Ci sarà anche David Trezeguet allo Stadio Arechi il prossimo 8 giugno, in occasione del raduno di Serie A Operazione Nostalgia. L’ex attaccante francese, che ha brillato con le maglie di Monaco e Juventus, ha annunciato sui social la sua presenza a Salerno: “In tutta la mia carriera ho segnato in 126 stadi diversi. Non ho mai giocato allo Stadio Arechi di Salerno e quest’anno Operazione Nostalgia mi darà la possibilità di segnare in un nuovo stadio. Ci vediamo sabato 8 giugno al raduno, sarà bellissimo. Vi aspettiamo numerosi a incitarci perché voglio fare gol”.

Campione del Mondo nel 1998 e Campione d’Europa nel 2000 con la Francia, Trezeguet ha collezionato oltre 550 presenze con le maglie dei club e realizzato 273 gol. Con la divisa della sua selezione invece ha segnato 34 reti in 71 presenze. Il centravanti va ad aggiungersi ai 16 ex calciatori già annunciati e ai 32 che prenderanno parte al raduno.

Questo l'elenco provvisorio: David Trezeguet, Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale, Nicola Ventola, Marco Amelia, Stefano Fiore, Alessandro Lucarelli, Antonio Chimenti, Ighli Vannucchi, Luca Fusco, Vittorio Tosto, David Di Michele, Arturo Di Napoli, Jimmy Maini, Gigi Garzya, Alberto Savino.