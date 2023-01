Troppo brutto l’Angri per impensierire il Sorrento

SORRENTO-ANGRI 3-0

SORRENTO: Del Sorbo; F. Todisco, Cacace (77′ Bisceglia), Fusco, G. Todisco; Herrera, La Monica (80′ Bisceglia), Carotenuto; Badje (75′ Selvaggio), Petito( 69′ Scala), Gaetani (61′ Simonetti). A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Maresca, D’Ottavi, Scala, Gargiulo, Simonetti. Allenatore: Vincenzo Maiuri

ANGRI: Bellarosa; Riccio (66′ Giordano), Vitiello (62′ Langella), Manzo, Pagano; Varsi( 54′ Varsi), Barone(56′ Acosta), Della Corte; Aracri, Umile (54′ Fiore), Visconti. A disposizione: Esposito, Delle Curti, Liguoro, Palaldino, Sall, De Rosa, Fabiano, Fiore, Langella, Acosta, Cassata, Castellano, Giordano. Allenatore: Luigi Sanchez.

Marcatori: 32′ pt aut. Pagano, 37′ pt Gaetani, 6′ st Petito.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Un Angri brutto da vedere. Un Sorrento che merita la vetta della classifica. Questa, in estrema sintesi, la gara andata in scena allo stadio Italia di Sorrento e valida per il recupero della diciassettesima giornata del girone G del campionato di serie D. Sono i padroni di casa a prendere l’iniziativa sin dalle prime battute di gara. L’Angri si rende pericoloso al 22′ con un calcio di punizione battuto da Della Corte che imbecca Manzo in fuorigioco. Al 31′ arriva la svolta: La Monica serve un traversone basso in area di rigore Pagano devia alle spalle di Bellarosa regalando il vantaggio al Sorrento. Passano solo 5 minuti e, addirittura, la compagine napoletana trova il raddoppio. Badje crossa e Perito calcia; Bellarosa respinge ma Gaetani non sbaglia. Il Sorrento chiude la gara al 51′ con un’azione personale di Petito. Il 3-0 pone, in maniera definitiva, i titoli di coda sulla gara dello stadio Italia.