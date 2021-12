Caos Salernitana, gli ultras scendono in campo: striscioni e contestazione in città

Non c'è più tempo, almeno per i cuori granata, per i sempre presenti, per chi ha perso la pazienza e ha deciso di far conoscere civilmente il proprio punto di vista. La Salernitana è appesa ad un filo, il futuro in questo momento è una nebulosa e gli ultras curva Sud Siberiano hanno srotolato metri di carta.

Gli striscioni

Il primo - l'impressione è che si tratti del primo di una lunga serie - è comparso ieri notte in città, in zona porto, in zona Crescent, in mezzo alle luci d'Artista, a pochi passi dalle sedi istituzionali. C'è scritto: "Mai saremo partecipi di questi teatrini... Cambiano i fili ma non i burattini. Liberate la Salernitana". Gli ultras sono in fermento e domani, allo stadio Arechi, arrivano i campioni d'Italia dell'Inter. Nel frattempo, ad horas, i trustee diffonderanno il comunicato stampa che servirà a definire i contorni di una delicata vicenda. L'incontro con la Figc al momento è annullato. Il 21 dicembre, il giorno di Udinese-Salernitana, il Consiglio Federale deciderà se concedere la proroga delle proroghe alla Salernitana oppure estrometterla, nel caso in cui non vi fosse il passaggio di consegne al timone del club.