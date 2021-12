La Salernitana e il nemico Covid: l'Asl scrive alla Lega Serie A

La prima comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale ha raggiunto il club granata ieri sera, venti minuti prima della mezzanotte: isolamento per 7 giorni e divieto di svolgere attività sportiva. La Lega attendeva a propria volta comunicazione dall'Asl e la relazione con l'ordinanza allegata è stata inviata stamattina, destinata alla segreteria di Lega e all'ufficio che si occupa delle competizioni agonostiche, già interpellato ieri sera dalla Salernitana.

La reazione e lo scenario

Ci sono due strade, due valutazioni: la Lega Serie B, in occasione di Lecce-Vicenza, ha recepito l'ordinanza dell'Asl competente per territorio e ha rinviato d'ufficio la partita, nella categoria inferiore. Adesso è una partita tra Lega e Asl. "Per noi si gioca al 99 per cento", aveva detto ieri pomeriggio Pierpaolo Marino, responsabile tecnico dell'Udinese. In questo momento, anche la società friulana attende lumi dalla Lega: in assenza di comunicazione ufficiale, che però non dovrebbe tardare ad arrivare, l'Udinese dovrebbe presentarsi in campo, al "Dacia Arena", creando gli estremi per la vittoria a tavolino. Un'ipotesi che può essere scongiurata se la Lega interviene d'imperio. Nel frattempo tutti i tesserati della Salernitana sono in isolamento, presso il proprio domicilio. Chi aveva programmato voli aerei e anchen trasferimenti all'estero, è stato ovviamente bloccato, in forza del provvedimento dell'Asl che già lunedì disponeva il divieto di accedere al volo di linea che la Salernitana aveva prenotato per raggiungere Trieste e poi Udine.