Udinese-Salernitana, gara jolly: c'è la possibile data di recupero

Udinese-Salernitana è da tutti indicata come la possibile gara jolly, anzi una delle due perché resta in bilico anche Salernitana-Venezia. Entrambe le partite non furono disputate, rispettivamente il 21 dicembre 2021 (Dacia Arena) e il 6 gennaio 2022 (stadio Arechi), a causa dei contagi da Covid-19 che spinsero l'Asl Salerno a disporre l'isolamento per i calciatori granata infettati e la quarantena per i loro contatti stretti.

Lo scenario

Il pool di legali della Salernitana - i professori Sica e Fimmanò, l'avvocato Chiacchio - è al lavoro da giorni, in sinergia con il segretario generale del club, Massimiliano Dibrogni. La Corte sportiva di appello nazionale si è già pronunciata sulla partita fantasma del 21 dicembre, disponendone la ripetizione. La Salernitana non era presente al Dacia Arena, bloccata dal Covid. Se l'Udinese non farà ricorso al Coni entro il 25 marzo, quindi entro il trentesimo giorno dal deposito delle motivazioni, fischio d'inizio dovrebbe essere fissato in Friuli, con tutta probabilità, il 6 aprile.