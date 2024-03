Palo di Tchaouna e rimpianti: la Salernitana pareggia a Udine

Il confine tra "non ci riesce" e non "le gira bene", stavolta è molto sottile: roba per sofisti. Resta la sostanza: nella partita che avrebbe dovuto e anche potuto (per quanto prodotto) darle la vittoria, la Salernitana raccoglie solo un punto e tanti rimpianti. Impatta bene sulla partita, passa in vantaggio con Tchaouna, poi al solito si schiaccia e si fa raggiungere al terzo minuto di recupero del primo tempo. Alla ripresa si ricompatta, costruisce, due, tre clamorose palle gol ma non ha l'istinto del killer ed i fantasmi continuano a girarle intorno: dapprima Tchaouna prende il palo, poi Basic a rimorchio non ha il piedino delicato del centrocampista, infine Bradaric fa involare Candreva ma il giocatore più esperto e di maggiore classe fionda il pallone nel settore ospiti. Timida luce, resta la prestazione, ma non c'è più tempo per consolarsi solo con il punticino

La tattica

Liverani conferma il modulo atteso alla vigilia: difesa a quattro, tre mediani, Weissman dal 1'. Preferisce, però, schierare Pellegrino anziché Pasalidis in coppia con Manolas e non utilizza il centravanti fisico ma Tchaouna per sostenere l'attaccante israeliano insieme a Candreva. Lo schieramento di partenza per i granata, dunque, è 4-3-2-1. Di contro, il suo collega Cioffi prova a risistemare la fascia destra, orfana di Pereyra, con Ebosele in posizione di quinto. Non c'è Samardzic in avvio: l'allenatore friulano gli preferisce Payero, dotato di tanta forza fisica e corsa.

La partita, la sblocca Tchaouna

Subito un'occasionissima per la Salernitana. Arriva al 7': verticalzzazione di Candreva per Weissman, il centavanti protegge il pallone, serve Tchaouna che si sposta il pallone dal sinistro al destro ma alza la mira di mezzo metro. E' "telefonata", invece, la conclusione di Kamara con la quale l'Udinese replica: forte e centrale, tra le braccia di Ochoa. Un giro di lancette ed i granata passano. Circolazione del pallone svelta verso Tchaouna, il francese si invola da destra, Zanoli fa il movimento giusto e gli porta via l'uomo: Loum punta Kamara, prende la mira e con una conclusione a giro deliziosa infila il pallone sul palo lungo, alle spalle di Okoye (10'). Poi ci pensa Memo Ochoa a mettere una pezza alle pecche consuete della fase difensiva granata. Il gracilino Bradaric non ha il passo di Ebosele, che lo brucia in velocità e crossa a centro area; dall'altra parte raccoglie Kamara che serve Lucca, lasciato tutto solo da Pellegrino. Il centravanti va in girata ravvicinata e Ochoa sulla riga di porta è prodigioso (19'). Gioca feroce e compatta, la Salernitana: Weissman dà una grande mano in copertura insieme a Candreva, è preziosa la fisicità di Coulibaly, così come la qualità di Basic. Al 30' Candreva cambia gioco per Weissman, smarcandolo nei pressi del vertice sinistro dell'area piccola: tiro coraggioso, al volo di sinistro, ma la conclusione è svirgolata. Al 39', invece, l'Udinese confeziona una clamorosa palla gol: "gioiello" di Thauvin che ha due difensori granata addosso ma di tacco smarca Lovric. Diagonale in corsa con il destro e palla fuori di centimetri.

La zampata dell'Udinese

Nel terzo dei tre minuti di recupero, proprio quando il tunnel che porta negli spogliatoi aspetta le squadre per riordinare le idee, la Salernitana subisce il gol del pareggio dell'Udinese. L'azione si sviluppa da sinistra. Tchaouna non ne ha più per rincorrere i friulani sulla propria corsia. Provano ad accorciare Candreva e Coulibaly ma non al punto da non lasciare luce al crossatore. Traversone puntuale, poi Kamara ha il mezzo metro sufficiente, che Pellegrino gli lascia in marcatura per avvitarsi e confezionare una spettacolare rovesciata, imparabile per Ochoa. 1-1 al 48'.

La ripresa

Tchaouna perde palla banalmente a centrocampo, però in una zona che non è presidiata da mediani che possano subito prendere in carico l'incombenza del palleggio. Pellegrino spende fallo dal limite e poi Ochoa tira un sospiro di sollievo quando Thauvin tira fuori il calcio di punizione dal limite. Tchaouna ha ancora benzina nel serbatoio, a patto che venga lanciato in velocità, come al 57'. Weissman fa velo, Candreva lancia il francese che con il sinistro in corsa colpisce l'esterno della rete. Molto più ghiotta l'occasione che costruisce l'Udinese. Illumina Thauvin e Kamara grazia la Salernitana: pallone alle stelle, davanti a Ochoa. Dal 64' l'Udinese resta in inferiorità numerica. Ebosele entra scomposto su Maggiore: secondo cartellino giallo per lui, friulani in dieci. Cambia la tattica. Cioffi deve fare entrare Ehizibue non più al posto di Ebosele ma di Payero. Liverani ci pensa 7' e sta per far entrare Ikwuemesi. Nel frattempo Candreva illumina la scena con un assist che scavalca Giannetti e pesca Tchaouna in area. Il controllo a seguire è splendido ma il tiro a botta sicura incoccia il palo, ad Okoye battuto. Poi Manolas non ce la fa più ed esce al 73'. Al suo posto Pasalidis. Esce pure Coulibaly, lo sostituisce Gomis. Ci prova ancora la Salernitana, due volte con Basic e una con Tchaouna, rimpallati sul più bello. Al 94' ci può essere il Déjà vu del primo anno di Serie A. L'Udinese sbaglia il contropiede e Bradaric fa involare Candreva, tutto solo: Mast'Antonio prende la mira e con il sinistro spara alto. Finisce 1-1.