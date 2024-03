Trasferta della Salernitana a Udine con 665 cuori granata sugli spalti: le formazioni

Ultima in classifica ma con 665 tifosi al seguito, nella lontana Udine. Se non è record da Cenerentola, poco ci manca. Nel giorno in cui la curva Nord dello stadio friulano ritrova presenze e sostegno dopo i due turni di chiusura forzata in seguito ai cori razzisti di alcune persone contro il milanista Maignan, la torcida della Salernitana risponde con il consueto apporto di passione. E' ancora lontana Cagliari, dove ci sarà capienza ridotta (415 posti) e l'obbligo della tessera del tifoso che ha spiazzato molti supporter che avevano già acquistato il biglietto aereo. Adesso è tempo di dedicarsi all'Udinese.

La tattica

Cioffi, l'allenatore dei friulani, ha il problema della fascia destra: dovrà rinunciare al "Tucu" Pereyra, schiererà Ebosele e terrà Ferreira alle sue spalle. Giannetti giocherà centrale di difesa e Perez sarà il giocatore schierato in difesa sul centro-sinistra. Nel modulo 3-5-1-1, il valore aggiunto è rappresentato dal centrocampo friulano, un mix di qualità e quantità: Samardzic, Wallace, Lovric. La Salernitana opporrà una mediana munita, composta da Coulibaly, Maggiore e Basic. Pasalidis fa coppia con Manolas al centro della difesa e Simy fa coppia con Weissman.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): 40 Okoye; 13 Ferreira, 30 Giannetti, 18 Perez; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Wallace, 4 Lovric, 33 Zemura; 25 Thauvin; 17 Lucca. In panchina: 1 Silvestri, 93 Padelli, 16 Tikvic, 27 Kabasele, 19 Ehizibue, 6 Zarraga, 32 Payero, 12 Kamara, 7 Success, 22 Brenner, 9 Davis. Allenatore: Cioffi

Salernitana (4-3-1-2): 13 Ochoa; 59 Zanoli, 4 Pasalidis, 44 Manolas, 3 Bradaric; 18 Coulibaly, 25 Maggiore, 26 Basic; 87 Candreva; 9 Simy, 14 Weissman. In panchina: 56 Costil, 62 Allocca, 24 Pellegrino, 41 Ferrari, 6 Sambia, 7 Martegani, 11 Gomis, 20 Kastanos, 55 Vignato, 99 Legowski, 10 Dia, 22 Ikwuemesi, 33 Tchaouna. Allenatore: Liverani