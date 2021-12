Udinese-Salernitana, il comunicato ufficiale: "Gara sub iudice"

Squadra in casa

Dopo il preannuncio di reclamo presentato dalla Salernitana, che si è affidata all'avvocato Chiacchio per contestare il mancato rinvio della partita Udinese-Salernitana, il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, oggi ha congelato il risultato della partita fantasma, mai disputata il 21 dicembre al "Dacia Arena" di Udine.

Il caso

La Salernitana non si presentò, bloccata dall'Asl dopo i casi di Covid in squadra. L'arbitro, Camplone di Pescara, attese i canonici 45', prima di dichiarare conclusa alla partita. Non è scattato il 3-0 a tavolino, complice l'atto ufficiale depositato dalla Salernitana. Entro venerdì, sarà depositato anche il ricorso.