Tre fischi e tutti a casa: la Salernitana fa ricorso per la partita di Udine

C'è una società da vendere e una partita da far rigiocare. Ne è convinta la Salernitana che, dopo il triplice fischio (nello spogliatoio) dell'arbitro Camplone di Pescara, al Dacia Arena, ha deciso di impugnare la decisione di non rinviare il match Udinese-Salernitana del 21 dicembre.

Lo scenario

Il club dell'ippocampo si è affidato all'avvocato napoletano Eduardo Chiacchio, che ha tre giorni di tempo per presentare il reclamo. Il legale ha difeso anche il Torino in occasione di Lazio-Torino. Curiosamente Chiacchio era anche l'avvocato della Reggiana che non si presentò allo stadio Arechi, l'anno scorso in Serie B, per eccesso di contagi.