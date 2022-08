La Salernitana in trasferta a Udine, parla Nicola: "Dia è pronto"

Udinese-Salernitana, ancora "Dacia Arena", ancora i friulani sul cammino granata. Dopo il 20 aprile (segnò Verdi) e dopo il 22 maggio, nella pazza notte che allo stadio Arechi, pur a fronte della sconfitta, consegnò alla squadra di Nicola la salvezza in Serie A, la Salernitana va di nuovo incontro al proprio destino. La squadra è pronta e l'allenatore del cavalluccio marino presenta la partita: "I progressi sono legati al lavoro sul campo - dice - Oggi abbiamo visto e allenato per la prima volta Boulaye Dia. Ieri abbiamo avuto un incontro con il diesse. La squadra mi piace, i giocatori ci piacciono: scelti uno per uno da noi, pensiamo che possano aiutarci a raggiungere l'obiettivo che abbiamo".

Le scelte

Non è certo che Botheim e Bonazzoli partano titolari, in attesa di Dia: "E' un attaccante moderno - dice Nicola parlando del senegalese di passaporto francese - sa fare più cose e sa giocare anche da prima punta. A me piace interpretare un calcio più dinamico con continui cambi di posizione e lui può farlo. Sta bene, ha anche giocato di recente e sono due settimane che sta svolgendo due gare senza partite. Ha una struttura nervosa e quindi non ci sono problemi per il suo eventuale impiego. Per Radovanovic e Bradaric è solo un discorso di tenuta fisica e se ci fossero necessità di farli giocare, non avrei remore. Vale anche per Maggiore: sta bene, si è allenato. L'obiettivo complessivo è far diventare il prima possibile tutti una squadra". Ancora riflessioni su Boulaye, che potrebbe anche avere subito chance per scendere in campo: "Ha caratteristiche uniche in squadra, mi interessa subito vederlo all'opera", precisa Nicola disseminando forse indizi. La Salernitana deve crescere velocemente, migliorando tutto: "Mi piace ricercare questo obiettivo - aggiunge il mister - dobbiamo migliorare le scelte nell'ultimo terzo di campo, la velocità nel recupero di palla. Può accadere solo attraverso la ripetizione dei gesti. Stiamo imparando a fare tutte queste cose ma non mi preoccupa e ci arriveremo presto". La necessità di costruire il centrocampo con caratteristiche diverse "è stato uno dei punti del nostro progetto di mercato. La scelta di far giocare in posizione centrale Lassana Coulibaly è servita per dare una mano alla difesa contro la Roma che portava il giocatore tra le linee, ma non è la situazione migliore per noi. Maggiore lo può fare per noi, per caratteristiche. Lo può fare anche Radovanovic"

La rivale

"Affrontiamo una squadra e un club con struttura ormai definita in Serie A, che ha identità precisa che cambia allenatore ma non il modo di stare in campo. E' una squadra che sa creare densità e che toglie la profondità. Sarà una partita di duelli". Bonazzoli giocherà titolare? Bradaric a sinistra? Si parte dalle fasce: "Mazzocchi ha duttilità importante e sono contento che abbia anche risolto il suo problema. Bradaric mi piace moltissimo e tre giocatori di questo livello, compreso Candreva. Bonazzoli sarà in campo".

I convocati

Dalla lista provvisoria, che la Salernitana ha presentato per la sfida all'Udinese, sono stati esclusi il portiere Fiorillo e Ribéry, quest'ultimo infortunato.

PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Sambia, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kechrida, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia.