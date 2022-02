Il giorno del giudizio: la Corte sportiva si pronuncia su Udinese-Salernitana

La partita in punta di diritto ricomincerà oggi alle ore 15.30, da remoto: si riunisce la Corte sportiva di appello nazionale (secondo grado di giudizio), in ballo c'è la partita non disputata al "Dacia Arena" il 21 dicembre. Il ricorso della Salernitana avverso il mancato rinvio della partita (factum principis, causa di forza maggiore, dispostivo dell'Asl per raffica di contagi da Covid-19) è stato bocciato in primo grado dal giudice sportivo, che ha applicato la sanzione della sconfitta a tavolino e il conseguente punto di penalizzazione.

La battaglia continua

Salernitana difesa dal pool di legali composto dai professori Fimmanò e Sica, avvocato Chiacchio. Il dispositivo è atteso in prima serata, poi sarà possibile ricorrere anche al Coni e lo farà la parte soccombente. Nel frattempo la Salernitana spera di riacquistare il punto in classifica che ha conquistato sul campo e che le è stato congelato, messo tra parentesi, in attesa della sentenza conclusiva che dovrà disporre la ripetizione della partita o meno. I jolly, in realtà, sono due: Salernitana-Venezia, che non fu disputata il 6 gennaio, resta ancora gara fantasma e su questo match dovrà esprimersi ad horas il giudice sporitvo. La Salernitana nel proprio ricorso ha fatto di nuovo leva sul "factum principis", il giudice sportivo ha chiesto di integrare le memorie difensive e lo hanno fatto tutte le parti in causa, compresa la Lega Serie A che si era costituita contro la Salernitana. La decisione in primo grado potrebbe arrivare anche domani, insieme alle decisioni sull'ultima giornata di campionato. Poi ricorso alla Corte sportiva, in ogni caso. Oggi il posticipo Spezia-Fiorentina.