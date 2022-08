Salernitana, la voce dei tifosi: "A Udine si poteva osare di più"

Il giorno dopo Udinese-Salernitana, il sentimento popolare spalanca le porte ad una riflessione che viaggia su doppio binario. Il primo, dei sognatori: "Quello che potremmo fare io e te". Insomma la squadra granata è in costruzione eppure ha fatto intravedere germogli, potrebbe sbocciare. Il secondo binario riconduce al sano realismo: si poteva osare di più contro l'Udinese in inferiorità. Il punto pesa ma forse ce ne sono due persi. Sì, certo, ma la domanda è per quale obiettivo. La risposta la darà il centravanti che arriverà. Per sognare davvero o per viaggiare sempre sereni e in comfort sulla strada che porta alla salvezza, occorre un giocatore che riempia l'area, che trattenga palloni, che diventi mix esplosivo con Dia, quest'ultimo eccellente come Maggiore, insieme al "vecchietto" Candreva.

La voce dei tifosi

Paolo Toscano: "Abbiamo giocato bene! Forse occorreva osare un po’ in più negli ultimi 15 minuti perché la vittoria era alla nostra portata. Credo che torniamo da Udine con un pizzico di rammarico per non aver vinto la partita ma con la consapevolezza che abbiamo una buona squadra e che potremo dire la nostra in questo campionato". Telegrafico Mimmo Rinaldi per spiegare "quello che potremmo fare io e te", se il mercato granata riservasse altri colpi. Ecco il suo commento: "Con Djuric, Ranieri e Verdi andiamo in Europa League". Mario De Rogatis: "Era importante non perdere, ma considerata l'inattesa superiorità numerica, si può parlare di due punti persi. Ho visto poca convinzione e scarsa incisività nella ripresa, ma siamo una squadra in allestimento, con la rosa ancora da definire, quindi con sano realismo ci si deve accontentare. Manca un faro a centrocampo, che accorci la squadra e che fornisca palle agli attaccanti (Botheim non sembra all'altezza). Credo che il solo Bohinen non sia sufficiente". Antonio Positano: "Abbiamo conquistato il primo punto in trasferta ed è un buon segnale. Peccato per le occasioni non concretizzate. Siamo ancora una squadra in costruzione con ottimi margini di miglioramento. Maggiore mi ha fatto un’ottima impressione ed anche Dia. Avanti così". Chiosa di Ciro Troise: "Ottimo punto in trasferta, peccato non aver approfittato dell'uomo in più. Il coccodrillo dovrebbe essere vietato" .